'Se pá um podcast': um adeus ao senhor da TV

Silvio Santos, uma das mais emblemáticas figuras da TV brasileira, morreu no último sábado (17/8), aos 93 anos. Ícone da comunicação, o dono do SBT marcou gerações e deixa verdadeiro manual do entretenimento na televisão.

Silvio estreou como apresentador na televisão em 1960, aos 30 anos, no programa Vamos Brincar de Forca, da TV Paulista. O programa foi um sucesso e três anos depois foi renomeado para Programa Silvio Santos — marca que seguiu com o apresentador por toda a carreira.

Para homenagear a obra e carreira de Silvio, os apresentadores do Se pá um podcast Ronayre Nunes, Camilla Germano e Pedro Ibarra, se reuniram para falar sobre o que ele fez e ainda influenciará para a TV brasileira e em como ele foi peça central do que hoje se conhece como TV e reality shows.

Assista ou escute o 44º episódio nos links: