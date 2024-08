Projeto Transzine-se encerra atividades com programação especial

Neste domingo (1º/9), às 15h, ocorrerá o encerramento da edição deste ano do Transzine-se: laboratório de fanzines no Espaço Cultural Renato Russo. A programação do projeto será finalizada com a mostra dos trabalhos de artes dos alunos, apresentação de Isis Zavlyn e desfile de moda com direito a prêmios.

Idealizado por Diana Salu, o Transzine-se é um laboratório voltado para a criação e experimentação por meio de zines. Na terceira edição, a iniciativa teve o projeto pedagógico realizado pela artista e pesquisadora Yná Kabe Rodríguez Olfenza. Foram criadas quatro turmas, cada uma explorando diferentes aspectos das zines e sendo conduzidas por arte-educadores trans.

Por meio da experimentação gráfica e poética, o projeto busca promover uma imersão prática e investigativa. Além disso, proporciona um espaço acolhedor e de fortalecimento para a comunidade trans.