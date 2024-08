Arte em Engenho está com inscrições abertas para oficinas de teatro

A partir de segunda-feira (12/7), o projeto Arte em Engenho realizará Oficina de Artes Cênicas abertas à comunidade. As aulas serão realizadas na Casa de Cultura do Guará e os participantes apresentarão a peça A doutora e o psiconauta.

Escrito e dirigido por Dom Macarius, A doutora e o psiconauta será resultado de oficinas de artes cênicas realizada pelo projeto Arte em engenho. A proposta consiste em aulas que serão realizadas entre agosto e outubro. O curso é ministrado pela atriz e arte-educadora Raquel Mendes, com três turmas, com 10 vagas cada. A Casa de Cultura do Guará sedia as oficinas.

A frase "O que cura, fundamentalmente, é o estímulo à criatividade", da médica Nise da Silveira, é a inspiração para o espetáculo. O projeto Arte em Engenho tem como proposta levar a arteterapia como ferramenta de tratamento para pessoas com transtornos mentais ou por uso de substâncias. Para isso, as oficinas de Artes Plásticas e Pintura, que resultarão na cenografia e figurino do espetáculo A doutora e o psiconauta, serão desenvolvidas com pacientes da clínica de saúde mental Verse In, localizada no Lago Oeste.

O escritor e diretor do espetáculo, Dom Macarius é militante na área de Saúde Mental e a iniciativa pretende chamar a atenção para a eficácia da arteterapia no tratamento de transtornos mentais ou dependência química. A doutora e o psiconauta também destaca o trabalho de renomados artistas que conviveram com transtornos mentais, como Arthur Bispo do Rosário.

Serviço

Arte em Engenho - Oficina de Teatro

A partir de segunda-feira (12/8), na Casa de Cultura do Guará (Guará II QE 25). Aulas gratuitas. Inscrições através do link.