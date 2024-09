Monólogo do ator e diretor Léo Gomes reflete sobre morte e memória

A peça Fim — o meu último espetáculo será apresentada no Espaço Cultural Pé Direito, na Vila Telebrasília, nesta sexta (6/9) e sábado (7/9), às 20h. Criado, dirigido e interpretado por Léo Gomes, o monólogo acompanha um artista que tenta escrever o final de uma peça de teatro enquanto a morte se aproxima. Os ingressos estão disponíveis para compra no Sympla, com a meia-entrada custando R$ 20, e a inteira, R$ 40.

No espetáculo, conforme os momentos finais do personagem se aproximam, ele embarca em uma viagem em sua própria história. Em uma jornada interior, ele acessa memórias e se depara com uma mistura de emoções: lucidez dolorosa, delírios e epifanias. O enredo convida a plateia a refletir sobre a vida em si.

“É uma experiência teatral poderosa e angustiante que nos desafia a confrontar a fragilidade da vida, a complexidade da mente humana e a necessidade da arte num mundo cada vez mais estéreo culturalmente”, destaca Gomes, em nota.