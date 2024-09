Jojo Todynho fala sobre planos de nova cirurgia plástica após emagrecimento

Jojo Todynho reagiu sobre as críticas que está recebendo após a realização de alguns procedimentos estéticos, quase um ano após ter se submetido a uma cirurgia bariátrica.

Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, a cantora descreveu sua satisfação com o corpo, e ressaltou sua preferência em utilizar biquíni e looks curtos, antes e depois dos procedimentos. "Eu sendo gorda ou sendo magra, nunca deixei de usar biquíni, nunca deixei de ser quem eu sou. Acho que biquíni, roupinha mais curta, independe de corpo, vai da personalidade e da forma em que a pessoa se coloca", disse.

Quando questionada sobre a possibilidade de realizar novas cirurgias, Jojo Todynho descartou: "Não quero mais fazer cirurgia. Já foi, troquei minha prótese, fiz barriga, acho que está ótimo, o restante é só academia mesmo, que eu já treinava muito e vou continuar treinando assim que eu for liberada", explicou.

"Acho que você fazer cirurgia, plástica, após uma bariátrica, é resultado do que você se dedicou. Que bom que foi um sucesso o procedimento", apontou Jojo, que ainda rebateu as críticas à altura: "Eu vejo as pessoas falando: ‘é muito fácil’. Então faz, ficar restrito, treinar o que eu treino. A maioria que me critica está com a bunda sentada no sofá. Só sabem falar dos outros", pontuou.

