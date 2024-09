Só de Passagem divulga programação de setembro com rock, reggae e pop

A temporada de 2024 do projeto Só de Passagem está caminhando para o encerramento. As últimas apresentações serão realizadas nesta terça-feria (4/9) e nos dias 11, 18 e 25 de setembro, sempre às quartas-feiras, no estacionamento de Administração Regional de Sobradinho 2. Na quinta-feira (5/9) e nos dias 12, 19 e 26 de setembro, às quintas-feiras, o evento será na Praça das Artes Teodoro Freire, em Sobradinho 1. As apresentações serão feitas das 19h às 22h.

A programação para o mês de setembro do projeto Só de Passagem traz estilos musicais diversos e releituras de hits atemporais dos gêneros de reggae, pop e rock. Artistas como Reggae de Quintal, Grupo de Risco, Bianca Nápoles, Douglas Bouret e Isabela Bianor, entre outros, fazem parte da programação de apresentações realizadas no mês de setembro em Sobradinho.

A programação semanal em Sobradinho 1 e Sobradinho 2 é gratuita e conta com diversidades musicais, artistas locais, brasilidades, além de um bom cardápio de drinks e comidas.





Serviço

Só de Passagem

Nesta quarta-feira, às 19h, no estacionamento de Administração Regional de Sobradinho 2, e na quinta-feira (5/9), às 19h, na Praça das Artes Teodoro Freire de Sobradinho 1.