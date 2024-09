Guitarrista do Queen revela que sofreu derrame: "Foi um pouco assustador"

Brian May é um dos mais famosos guitarristas da história do rock - (crédito: AFP)

Um dos maiores nomes do rock, Brian May, guitarrista do Queen, contou aos fãs que sofreu um derrame. O músico revelou que perdeu temporariamente o controle de um dos braços, mas que está se recuperando. O anúncio foi feito pelas redes sociais do artista, na madrugada dessa quarta-feira (4/9).

“Estou aqui para trazer a vocês, antes de tudo, algumas notícias. A boa notícia é que posso tocar guitarra depois dos eventos dos últimos dias. Digo isso porque eu estava com algumas dúvidas, porque um pequeno problema de saúde aconteceu há cerca de uma semana. O que eles chamaram de ‘pequeno derrame’”, disse no vídeo.

Sir Brian May contou que o problema de saúde aconteceu de repente. “Foi um pouco assustador”, confessou. O guitarrista explicou que esperou que sua recuperação estivesse mais avançada antes de compartilhar a notícia com os fãs. “Eu não queria dizer nada na hora porque não queria nada em torno disso… A boa notícia é que estou bem”, acalmou.



Com o bom-humor de sempre e aparência saudável, o músico e astrofísico revelou que ainda está em recuperação. “A boa notícia é que estou bem. Só fazendo o que me mandam, o que é basicamente nada. Estou de castigo. Não tenho permissão para sair - bem, não tenho permissão para dirigir, não tenho permissão para entrar em um avião, não tenho permissão para aumentar muito a frequência cardíaca... mas estou bem", afirmou.

Essa não é a primeira questão envolvendo a saúde do guitarrista de 77 anos e ex-parceiro de Freddie Mercury no Queen. No fim de 2021, após contrair Covid-19, ele revelou que ficou com “ondas de sono fortíssimas” como sequela da doença e disse que o problema poderia o atrapalhar no palco.



No ano anterior, May sofreu um infarto, mas se recuperou. Meses depois, ele veio a público contar que o rompeu os músculos do glúteo em um acidente doméstico. Anos antes, em 2013, Brian May enfrentou um câncer de próstata, ficando livre da doença no ano seguinte. Vale lembrar que a enfermidade foi do mesmo tipo que matou seu pai, Harold May, em 1991 – mesmo ano em que Freddie Mercury morreu, em decorrência da Aids.