'Coringa: Delírio a dois' é exibido pela primeira vez no Festival de Veneza

Nesta terça-feira (4/9), o Festival de Veneza recebeu a estreia de Coringa: Delírio a Dois, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Os atores estavam presentes na primeira exibição e o filme concorre ao maior prêmio do festival, o Leão de Ouro. A sequência estreia no Brasil no dia 3 de outubro.

Os grandes astros do filme chegaram juntos à cerimônia na Itália. A cantora entra no universo do Coringa como Arlequina para o segundo filme. Lady Gaga retorna às telas após pausa desde 2021. Um dos Coringas mais elogiados dos últimos tempos, Joaquin Phoenix venceu o Oscar de Melhor Ator em 2020 pelo primeiro filme da saga.



A resposta dos veículos ao filme dividiram opiniões. The Independent comenta que o filme é “engenhoso e profundamente perturbador até se transformar em um pouco choroso no rolo final” e deu ao filme uma nota 80 de 100, assim como o NME e Slashfilm. Por outro lado, a Variety e The Hollywood Reporter avaliaram o filme na média, com nota 50. Já a Vanity Fair criticou o filme como “assustadoramente maçante e um procedimento sem sentido que parece desdenhar seu público” e marcou o filme com uma nota 30. No geral, o filme recebeu uma nota 52 de 100, classificado como mediano na Metacritic.



Dirigido por Todd Phillips, o filme Coringa, de 2019, levou o prêmio do Festival de Veneza quando foi lançado. Na sequência deste ano, Arthur Fleck, o Coringa, está internado em um hospital psiquiátrico após suas ações no longa anterior. Haarlem Quinzel, psiquiatra, fica fascinada pela história de Arthur e ambos se juntam para explorar a mente do Coringa.