Pedro Sampaio lança o álbum 'Astro', com participação de Luísa Sonza

Prometendo uma nova fase na carreira do artista, o segundo álbum de estúdio de Pedro Sampaio, Astro, foi lançado nesta quarta-feira (4/9) em todas as plataformas digitais. O disco terá participações de grandes nomes da música pop brasileira, como Luísa Sonza e Marina Sena. O grande destaque vai para a colaboração internacional com o cantor J Balvin na faixa Perversa.

Pedro Sampaio contou, em coletiva de imprensa, que Astro será o seu álbum mais pessoal, principalmente na última faixa, Minha Vida, feita apenas com voz e violão. Uma das grandes inspirações para o conceito do álbum veio de um jovem artista que ficou amigo de Pedro, o MC Thiago, de apenas 13 anos. O cantor mirim está presente na faixa Prece. Com o segundo disco lançado, Pedro Sampaio conta que explora a ideia de que todos somos seres de luz. “Gosto de pensar que todos somos astros, porque temos algo a oferecer ao mundo. No meu caso, minha luz emanada vem da arte, da música”, conta o artista. “Mas pensei nesse trabalho também como uma forma de refletir meu amadurecimento artístico”.

No álbum Astro, cada música se complementa com base nas letras. A faixa de abertura, Fama, com participação de Luísa Sonza, busca relacionar temas como sexo e fama na vida de um artista. Sob outra perspectiva, a canção Minha Vida parece reorganizar esse caos. “Prazer e destruição não são necessariamente opostos. Em Fama eu exploro os lados bons e ruins do sucesso, enquanto que Minha Vida é a prova de que eu estou em paz com as escolhas que fiz. Agora, mais maduro, já vejo isso de forma mais clara, sabe?”, detalha Pedro Sampaio.

Falando um pouco sobre a potência visual, todas as faixas de Astro ganharão videoclipe ou visualizer. Todo o conceito do álbum foi baseado no que é ser um astro, explorando elementos do mundo da moda com figurinos de artistas que marcaram a história da música e definiram o que é ser um ícone pop. Artistas como Prince, Diana Ross, Freddie Mercury e David Bowie, são algumas das referências do trabalho.