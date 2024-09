Desfile da Victoria's Secret está de volta; saiba quando será transmitido

As angels estão de volta! Após seis anos sem o Victoria's Secret Fashion Show, a marca de lingerie anunciou o retorno do desfile para este ano. No Instagram, a marca publicou um vídeo divulgando que o evento ocorrerá em 15 de outubro, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

O vídeo mostra as modelos Gigi Hadid e Tyra Banks, a primeira mulher negra a ser contratada pela Victoria's Secret, entregando os "convites" para o desfile. A expectativa é que a passarela também receba Bella Hadid, Candice Swanepoel e Taylor Hill.

Todo desfile da grife conta com uma atração musical. Já passaram pelo evento Lady Gaga, Rihanna, Halsey, The Weeknd, Justin Timberlake, Taylor Swift e Bruno Mars. Para este ano, ainda não há um nome confirmado.

O desfile ficou sem ocorrer por seis anos após receber críticas relacionadas à ausência de diversidade de corpos e lingeries pouco inclusivas. "Você está convidado: junte-se a nós em 15 de outubro em Nova York para experimentar o retorno épico do Victoria's Secret Fashion Show 2024", disse a marca nas redes sociais.