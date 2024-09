Espetáculo de Mônica Salmaso chega a Brasília

Considerado um dos melhores shows de Mônica Salmaso, Minha casa chega hoje, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses. Com ingressos esgotados no DF, o espetáculo, que estreou no ano passado em São Paulo, percorrerá, além de Brasília, a rota Salvador, Belém, Fortaleza, Natal e Belo Horizonte.

Com direção musical da cantora em parceria com o marido, o flautista e saxofonista Teco Cardoso, a apresentação reúne os músicos Tiago Costa, no piano; Neymar Dias, na viola caipira e no contrabaixo; Lulinha Alencar, no acordeon; Ari Colares, na percussão; e Ricardo Mosca, na bateria. Além de passear pela trajetória da artista, o show traz músicas nunca gravadas por ela.

Salmaso explica que escolheu o repertório de Minha casa guiada pelo desejo que sentia de retornar ao lar durante a agitada turnê que realizou com Chico Buarque no Brasil e em Portugal. Ela acrescenta que 10 canções do show foram retiradas do projeto Ô de casas, em que produziu, de sua residência, 175 encontros musicais em vídeos de duetos durante o isolamento social no período de pandemia. "Sinto hoje a força real que a música tem na vida das pessoas e como a arte é fundamental para nossa sanidade mental e emocional".

A artista afirma que esses eventos a modificaram e, por isso, gostaria de trazer um reencontro afetivo com o público: "Desejei celebrar nossa identidade, sem deixar de falar das nossas mazelas. Este show fala do meu amor pela vida, pela arte e pelo Brasil. A minha casa. A nossa casa". Ela relata que desde a primeira performance, na capital paulista, apenas uma música foi substituída: "Amo cada uma das canções e sinto que fomos felizes na costura delas no roteiro. Desde a estreia, não houve retoques, o que é natural que aconteça".

Segundo ela, Brasília conta com uma plateia muito receptiva e amorosa. "Tem alguma coisa na vida cotidiana da capital federal, fora da política, que parece dar espaço para aproveitar de um jeito muito bom a programação cultural que chega à cidade".

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira