Musa do Fluminense treina sem calcinha na academia e diz que foi recomendação médica

A atriz Thalita Souza, conhecida por suas participações no programa "Teste de Fidelidade" e também por ser musa do Fluminense, foi protagonista de um climão em uma academia de São Paulo. O motivo? Ela decidiu seguir sua rotina de treinos sem um item básico do vestuário: a calcinha.

De acordo com Thalita, a escolha foi motivada por recomendações médicas: "Segundo meu médico, o clima quente e úmido, já que suamos durante o exercício, acaba criando um ambiente propício para bactérias e germes. Não vou me prejudicar por causa dos outros", explicou a atriz, tentando amenizar o impacto da polêmica.

Contudo, a decisão de Thalita não passou despercebida pelos frequentadores da academia. Uma mulher sentiu-se desconfortável com a situação e decidiu levar o caso à gerência. Ao relatar sua insatisfação, esperava que o responsável pela academia tomasse alguma atitude em relação à musa do Fluminense.

"Vi que o marido dela estava olhando. Ela que cuide do marido dela. Provavelmente, ele deve aprontar e ela acha que quem tem culpa são os outros. A mulher reclamou com o gerente e ele me chamou atenção. Me senti muito constrangida. Não fiz nada", afirmou a musa do Fluminense.

Thalita Souza, Musa do Fluminense (Foto: Reprodução/Instagram/@thalita.dfiel_)

Nas redes sociais, Thalita costuma compartilhar vídeos treinando:

