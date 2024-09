Revista Piauí e Netflix fazem parceria durante a Flip, em outubro

Para celebrar as grandes narrativas e as diversas formas de contá-las, a Netflix e a revista Piauí fizeram uma parceria e estarão juntas na Casa de Histórias, durante a 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) .

Esta será a primeira edição da Casa de Histórias e, durante o evento, a Netflix traz novidades sobre produções futuras e originais baseadas em obras literárias brasileiras e latinas. Serão apresentadas cinco mesas para discussão durante os dias do evento, de quinta a sábado. Os horários ainda estão sendo definidos pelos organizadores. Esta edição da Flip explora o poder das histórias que vão além das páginas e acabam ganhando novos formatos. A revista Piauí reúne jornalistas e grandes escritores para refletirem sobre o processo criativo da escrita.

Um dos grandes êxitos da edição de 2023 foi o lançamento da temporada do projeto Aqui + Agora, envolvendo 18 títulos e mais de 20 escritores. A edição deste ano apresenta a temporada dois, lançando 12 títulos nos gêneros de ficção, não ficção e poesia. A Casa de Histórias também terá debates diários. A programação com mais detalhes sairá em breve. A Flip será realizada do dia 9 de outubro a 13 de outubro, em Paraty, no Rio de Janeiro.





