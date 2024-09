Wilson de 'Família é tudo', Caio Giovani cria música que vira tema da novela

No ar em Família é tudo, o ator e cantor Caio Giovani estará na trilha sonora da trama global com a música Porto seguro. O lançamento nos streamings será nesta sexta-feira (13/9). Já na produção das 19h da Globo, a canção entra até o último capítulo, também agora em setembro.

Estreando em novelas como Wilson, Caio Giovani criou a música especialmente para ser tema do seu personagem com Paulina, vivida por Lucy Ramos, que formam um dos casais da produção assinada por Daniel Ortiz, também responsável pela inserção da canção na trilha sonora.

Caio conta que a ideia da música surgiu de um post do autor Daniel Ortiz nas redes sociais, dizendo que Wilson e Paulina eram "um casal fofo". "Eu respondi: ‘É sim, nós não temos uma trilha sonora, não é Daniel?’ Ele então me disse que ‘se pudesse, me colocaria para cantar para a Paulina’, pois sabe que também canto", relata o artista, que sugeriu ao autor fazer uma música e recebeu o aval do "chefe".

"Toda essa interação por direct. Então liguei para o meu parceiro Netto Galdino e conversamos sobre como fazer. Lembramos que a mãe dele é noveleira, falamos com ela e ela nos disse o que sentia pelo casal e, dali pra frente, começamos a conceber essa música, com essa mescla de sentimentos tanto meus como Wilson quanto como Caio. Além disso, o Netto pegou mais sobre a história do casal com a mãe e assim foi nascendo a canção", relata o artista.

Porto seguro tem uma pegada com o R&B romântico e, além da composição, tem produção de Caio Giovani em parceria com o cantor, compositor e produtor musical Netto Galdino.