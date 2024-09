Nina Coimbra celebra herança pré-colombiana em cerâmicas e pinturas

A exposição celebra o aniversário de independência do país e das relações diplomáticas entre Brasil e México - (crédito: Divulgação)

A Embaixada do México recebe, a partir desya terça-feira (10/9), a exposição A vida secreta dos objetos. A mostra da artista e curadora Nina Coimbra marca o 214° Aniversário da Independência do México e o 190° Aniversário das relações diplomáticas entre o país e o Brasil.

Sob grande influência da cultura mexicana, Coimbra traz símbolos marcantes, como serpente, concha e onça na cerâmica, uma homenagem às raízes pré-colombianas do país. Há também seis fotopinturas, feitas com o diretor e fotógrafo Gabriel Pinheiro, que faz um diálogo com o realismo fantástico.

A artista brasileira já produziu outra exposição sob influência mexicana: Visión y Tradición, na qual mostrou a série Corpo Suspenso, que fez parte de uma mostra temporária no Museu de Antropologia da Cidade do México em 2022.