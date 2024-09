Banda Quatro Estações presta tributo à Legião Urbana nesta quarta

Nesta quarta-feira (11/9), a banda Quatro Estações presta tributo à Legião Urbana no Teatro do Sesi Park, na Asa Norte. Acompanhada por um trio de cordas formado por violino, cello e viola, a Quatro Estações revisita os maiores sucessos da banda referência no rock brasileiro. O evento começa às 19h30, com entrada gratuita mediante 1kg de alimento.

Conhecida desde 1997 por celebrar as composições de Renato Russo, a Quatro Estações tem como característica principal shows intimistas e acústicos que, ao mesmo tempo, trazem versões inusitadas dos clássicos e mantêm elementos tradicionais da banda brasiliense tão amada por todo o país. A performance mistura a agressividade do rock com a leveza da música erudita e celebra o rock nacional. Entre as canções presentes na setlist estão Tempo Perdido, Que País é Esse?, Eduardo e Mônica.

Legião Urbana é uma banda de rock brasiliense formada na década de 1980 e que coleciona oito álbuns de estúdio, além de filmes inspirados nas faixas mais marcantes da discografia. O grupo encerrou suas atividades em 1996 após a morte do compositor e vocalista Renato Russo.





Serviço

Tributo a Legião Urbana com Banda Quatro Estações + Trio de Cordas

Nesta quarta-feira (11/9), às 19h30, no Teatro do Sesi Park, Central Park - Asa Norte

Entrada gratuita mediante 1kg de alimento, adquiridos no site https://ticketfacil.com.br/sesi-brasilia-projeto-sesi-cultural-banda-quatro-estacoes-show-musical-legiao-urbana-cordas.html