Exposição ‘Cerrado, berço das águas’ celebra o Dia do Cerrado

A exposição de fotografias Cerrado, berço das águas, em cartaz no Senado Federal até o dia 20 de setembro, traz fotografias de Humberto Pelizzaro acompanhadas de poemas do fotógrafo criados para celebrar o bioma como o local com mais bacias hidrográficas do Brasil. O trabalho também alerta para a urgência climática mundial e a importância de preservar o Cerrado brasileiro.

Humberto investe nas pautas ambientais desde 1996. A exposição é fruto de registros de mais de 20 anos da história natural. Nesta quarta-feira (11/9) celebra-se o Dia Nacional do Cerrado e o fotógrafo ressalta que o bioma é o primeiro em desmatamento. Segundo dados do Instituto sociedade, população e natureza (ISPN), o Cerrado sofre perdas enormes em consequência de incêndios e é visto com menos importância do que as florestas por possuir raízes não visíveis aos olhos.

Segundo o ISPN, o Cerrado abriga 5% da fauna mundial e um terço da fauna brasileira. Oito das doze principais bacias do Brasil originam-se no Cerrado. A ideia de Humberto com os registros é mostrar ao público brasiliense como é belo o lugar onde vivem. Todas as fotografias são acompanhadas por legendas em formato de poesias que o fotógrafo escreveu especialmente para cada magem.

‘Cerrado, berço das águas’ (foto: Humberto Pelizzaro)

“Aqui temos a maior biodiversidade do mundo. Cerca de doze mil espécies estão em risco de extinção com o desmatamento, que ultrapassou o da Amazônia”, argumenta Humberto. Morador da Chapada dos Veadeiros, o artista expressa o medo do caminhar para um estresse hídrico. Ele garante que muitas nascentes da região estão diminuindo. “Com a falta de água, a produção de alimentos é dificultada e o calor aumenta”, explica. Pai de uma bióloga que trabalha na recuperação de áreas degradadas, Humberto observa que o trabalho é longo e caro.

Com as fotos, o artista espera sensibilizar o público para a importância do meio ambiente. “Se todos tiverem iniciativa pessoal, a preservação natural fluirá melhor do que com leis”, acredita. Por mais que seja uma pauta que afeta a todos os seres humanos, a proteção do meio ambiente, segundo Humberto, não mobiliza as pessoas. A escolha do local da mostra partiu da influência que o Senado exerce sobre a população.

‘Cerrado, berço das águas’ (foto: Humberto Pelizzaro)

Serviço

Cerrado, berço das águas

Até dia 20 de setembro, das 9h às 17h, no Senado Federal. Entrada gratuita e livre para todos os públicos.