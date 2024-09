Série sobre crime cometido pelos irmãos Menendez ganha novo trailer

Em 'Monstros', o espectador se depara com a adaptação da história real envolta do crime de assassinato dos pais de Lyle e Erik Menendez - (crédito: MILES CRIST/NETFLIX)

Para os fãs de produções centradas em crimes reais, Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais chega à Netflix na próxima semana, em 19 de setembro. A plataforma divulgou o último trailer lançado antes da estreia da série, com cenas e trechos que antecedem o enredo centrado na condenação por assassinato dos irmãos Lyle (Nicholas Alexander Chavez) e Erik Menendez (Cooper Koch). O roteiro, assinado pela dupla formada por Ryan Murphy e Ian Brennan — responsáveis também pela produção executiva da série —, faz parte de uma antologia de adaptações de crimes que marcaram a história norte-americana.

Em Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais, o espectador se depara com a adaptação da história real envolta do crime de assassinato dos pais de Lyle e Erik Menendez, os milionários José e Mary Louise “Kitty” Menendez. José era um executivo da indústria musical acusado pelos filhos de realizar abusos físicos, emocionais e sexuais contra eles, o que foi aproveitado pela defesa de Lyle e Erik para justificar o crime, cometido em 20 de agosto de 1989.

Lyle e Erik permanecem presos até os dias de hoje, após a condenação de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Com Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais, Murphy e Brennan pretendem dar continuidade ao sucesso da antologia de séries, inaugurada com Dahmer: Um canibal americano. A popularidade de produções do gênero true crime — ou crimes reais — tem chamado a atenção de especialistas, uma vez que a fascinação por histórias de assassinatos tem sido tema de múltiplas mídias produzidas hoje em dia, como filmes e podcasts.