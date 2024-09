Filme da Netflix, ‘Amores solitários’ ganha primeiro trailer

O filme Amores solitários, da Netflix, ganhou o primeiro trailer. O romance estreia na plataforma de streaming no dia 11 de outubro e conta com Laura Dern e Liam Hemsworth no elenco. Ambientado em paisagens marroquinas, o filme narra descobertas pessoais profundas dos protagonistas.

Katherine, interpretada por Dern, é uma escritora que enfrenta o bloqueio criativo. Ela é surpreendida quando o personagem de Hemsworth, o jovem encantador Owen, aparece na vida dela. A amizade inicial dos protagonistas evolui para para um caso de amor inebriante que altera a vida dos dois. O encontro resulta em uma jornada de transformações que vão além das palavras dos romances da escritora.

Leia também: Ludmilla pode ter show no Rock In Rio cancelado

Dirigido e roteirizado por Susannah Grant, o filme conta com a produção de Liza Chasin, Susannah Grant, Sarah Timberman, Brendan Ferguson, Corinne Weber e Margaret Chernin. Confira o trailer de Amores solitários: