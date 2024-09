Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (15/9)

A MENTE



Data estelar: Lua cresce em Aquário.



A mente é um sofisticado órgão de percepção que funciona voltado simultaneamente a duas realidades bem distintas, uma vinculada aos órgãos dos sentidos físicos que se impressionam com a multiplicidade variada de eventos fenomênicos, outra vinculada à comunhão com o espírito Divino, à Vida de nossas vidas na qual nos movimentamos e somos.



É por meio dessa mente de duplo sentido que nossa consciência precisa se abrir passagem e, como o uso do discernimento, escolher valores, significados e orientações, e não há nada que seja mais humano do que isso, viver o dilema dos contrastes, dos duplos sentidos, da superposição de experiências traumáticas e gozosas para que, com a maturidade e a sabedoria adquirida pelo bom aproveitamento das experiências, nós decidamos no íntimo do coração o que seja verdadeiro.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há uma chance de que velhas discórdias possam ser solucionadas, talvez não definitivamente, mas pelo menos se aproximando de um estado de convivência serena. Aproveite e tome as iniciativas pertinentes a cada caso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Com boa vontade tudo se resolve, e a boa vontade não é algo que deva depender das circunstâncias, porque essas oscilam sempre. A boa vontade deve partir do centro do seu coração, de livre e espontânea decisão.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O divertimento, paradoxalmente, é um assunto que deve ser levado muito a sério, porque alma nenhuma consegue se sentir bem se o tempo inteiro é tomado pelo cumprimento das obrigações. Leve muito a sério seu divertimento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nutra bons sentimentos em relação a todas as pessoas, faça o exercício de irradiar boas vibrações aos seus amigos e também aos seus inimigos, porque dessa forma você estimula o bem e limita o mal. Nada melhor.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É propício conversar com as pessoas de seu interesse para esclarecer tudo dentro do possível, sem grandes pretensões de dar conta de todos os recados em andamento. Avançar pouco é melhor do que avançar muito.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se tudo dependesse da sorte, nossa humanidade não seria dotada com a força de vontade. Porém, quando a força de vontade não é suficiente para se abrir passagem, então a sorte virá, misteriosa, ao seu auxílio. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você só saberá se tomou a decisão certa depois de a ter posto em prática, nem um minuto antes disso. Portanto, vale a pena você transcender os dilemas e dar um voto de confiança à vida, que resolve tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Quando a alma se queixa, sempre há um coro de pessoas que se agregam aos lamentos. Porém, quando a alma emite sensações positivas e alegres, muito provavelmente as pessoas se dispersem e finjam que não é com elas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A boa receptividade que as pessoas têm ao seu respeito pode ser aproveitada para você colocar sobre a mesa seus planos e propostas, mas seria melhor fazer isso com total desapego aos resultados. Sem expectativas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Está tudo ao seu favor para que finalize as questões que foram proteladas, por falta de boa vontade de sua parte. Agora é quando você pode dar conta de tudo sem esforço, e além disso com bastante regozijo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É desnecessário colocar limites à mente, porque há momentos em que a realidade concreta se torna tão dura e constrangedora, que o sonhar oferece a compensação e necessária liberdade que todo ser humano precisa. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seria tudo infinitamente melhor se você preservasse o bom humor, porque assim, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, você perceberia alternativas que, de outra maneira, passariam em brancas nuvens, ou densas sombras.