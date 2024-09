Irene Ravache repudia escalação de atores por números de seguidores

Em entrevista ao portal NaTelinha, a artista veterana deu sua opinião sincera em torno do assunto, e desaprovou a ideia baseada em papéis de destaque para personalidades com maior número de seguidores nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Globo)

Irene Ravache, um dos nomes mais antigos em atividade na TV brasileira, abriu o jogo sobre sua percepção em torno do atual momento do mercado artístico, com a inserção de influenciadores em novelas.

Em entrevista ao portal NaTelinha, a artista veterana deu sua opinião sincera em torno do assunto, e desaprovou a ideia baseada em papéis de destaque para personalidades com maior número de seguidores nas redes sociais.

"A televisão demora um pouco para entender determinados mecanismos que o público já entendeu faz tempo. Às vezes, a TV acredita em algumas frases, em alguns pensamentos e demora a compreender que aquilo não funciona", declarou Irene Ravache, que demostrou discordância pelo fato.

"Tiro no pé"

"Escalar uma pessoa porque ela tem seguidores e dar a ela um papel importante é um tiro no pé. Já se provou que não dá certo. Então por que a televisão continua insistindo nisso? Certamente é por algum interesse que não seja artístico. Não é o interesse de oferecer ao telespectador algo de qualidade", disse a atriz, que está longe das novelas desde que fez uma participação no remake de Éramos Seis (2020), na Globo, onde encerrou seu contrato fixo no ano passado.

Acerca de seu afastamento dos folhetins, Irene explicou: "Não tenho assistido a novelas, porque não tenho esse hábito, até com coisas minhas. Aparecem convites, mas nem sempre me interessam. Quando faço teatro, não gosto de fazer televisão junto. Posso até fazer um filme, porque são menos dias [de gravação]. E o que apareceu nesses tempos não me interessou de pronto", concluiu.

