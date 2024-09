Artistas gravam música e videoclipe para a campanha do SOS Pantanal

O videoclipe da música altera entre imagens dos cantores no estúdio e do pantanal - (crédito: Divulgação)

Os artistas Letícia Sabatella, Tetê Espíndola, Maria Gadú, Dani Black, Gabriel Sater, Vanessa Moreno, Adriana Sanchez, Malu Rodrigues, Chico César, Guilherme Rondon, Paulinho Moska e Celito Espíndola gravaram a música Oh, pantanal, com direito a videoclipe, para ajudar a campanha do instituto SOS Pantanal.

O projeto é uma iniciativa de Carlos Rennó, que já tinha escrito com Nando Reis a música Canção pra Amazônia, que fez parte de uma série de ações do Greenpeace. “A ideia é chamar a atenção das pessoas para a gravidade do que está acontecendo para que possam se comover, se conscientizar das causas da destruição do bioma e cobrar que as autoridades revertam essa situação”, destaca Rennó, em nota.

O vídeo da canção escrita por Rennó apresenta animações gráficas que unem as filmagens dos cantores em um estúdio e as imagens do bioma tiradas pelos fotógrafos Lalo de Almeida, Luciano Candisani e João Farkas.