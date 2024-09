Equipe do SBT mantém primeiro microfone de Silvio Santos em cofre

O primeiro microfone do ícone da TV brasileira Sílvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto, está guardado em uma caixa, nas instalações do SBT. A emissora publicou no Instagram, nesta terça-feira (17/9), a foto do equipamento.

“Hoje, faz um mês que o senhor nos deixou. Quero mostrar seu verdadeiro primeiro microfone, que está guardado no seu cofre com todo carinho. Obrigada, Joaquim Ferreira Neto, por ter cuidado tão bem dele [por] todos esses anos,” escreveu o perfil da emissora.

Silvio Santos morreu aos 93 anos em decorrência de uma bronco pneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

