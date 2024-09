"Skate." será lançado em acesso antecipado em 2025

Skate. promete ser a versão definitiva para os fãs do esporte. - (crédito: Reprodução/EA Games)

A EA e a desenvolvedora Full Circle confirmaram que Skate., novo jogo da franquia Skate, clássica do Xbox 360 e PlayStation 3, chegará muito em breve para os jogadores, sendo lançado em acesso antecipado em 2025.

Uma fase de testes de servidor está marcada para ocorrer ainda em 2024. Para a alegria dos amantes do esporte radical, o novo jogo de Skate será inteiramente free to play (Grátis para jogar) e estará disponível tanto no PC quanto nos consoles.



A última vez que a Full Circle apareceu falando de Skate. foi na Summer Game Fest 2024, avisando que o jogo permanecia em pleno desenvolvimento. A produtora mantém constantes atualizações sobre como anda o progresso de fazer o jogo.



Skate. chega em algum momento de 2025 para PC e consoles.