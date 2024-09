A banda Technobrass se apresenta no domingo na Infinu

Por Luisa Mello*

Um início clichê para uma banda nada convencional: os músicos Marcelo, Rodrigo, Gabriel, Alê, Raphael e Clement se conheceram nos carnavais cariocas. Foi assim que nasceu a Technobrass, em 2017, uma banda que se afasta do tradicional EDM (vertente da música eletrônica) e mistura instrumentos de percussão com os beats eletrônicos. Depois de muito sucesso na Europa, eles voltam a suas raízes e se apresentam na capital brasileira neste domingo, na Infinu.

A atmosfera híbrida da Technobrass acompanha o grupo desde sua origem. Dois integrantes são franceses e moravam e performaram no Brasil cinco anos antes de se juntarem aos cariocas. A cultura francesa também foi um pilar importante de construção. “As fanfarras são muito fortes por lá e eles encontraram aqui terreno fértil para explorar as possibilidades da atmosfera libertária e democrática que o carnaval de rua proporciona, trazendo com eles essa bagagem ‘fanfarrônica’ tradicional da Europa”, diz Marcelo, um dos integrantes da banda.

Mesmo formada no território brasileiro, a Technobrass conquistou a Europa nos últimos anos. “O que nos ‘desviou’ da rota foi basicamente a pandemia. Um dos integrantes voltou a morar na França e, durante o período de inatividade presencial, nos associamos a uma pequena produtora do sudoeste da França, que passou a atuar como nosso booker na Europa.” explica o integrante. Depois de apresentações em diversos festivais europeus e uma turnê muito bem-sucedida, eles estão focados em curtir e conhecer mais do país que tanto amam, com apresentações no Sudeste e Centro-Oeste. “Para nós, a nossa casa é o Brasil. Não há lugar melhor pra tocar do que pra nossa galera.”

Serviço

Technobrass na Infinu

Neste domingo, às 20h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, Bloco A, Loja 67)

Ingressos a partir de R$ 30, no site da Shotgun.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira