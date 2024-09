Shows de jazz agitam a região do lago do Parque da Cidade neste sábado

Pôr do Sol no Parque - (crédito: Divulgação.)

O evento Pôr do Sol no Parque traz, durante os dois últimos finais de semanas de setembro e o primeiro de outubro, programação com shows de jazz no lago do Parque da Cidade. Voltado tanto para turistas quanto moradores de cidade, o projeto visa promover a cultura local, o pequeno empreendedor e o estonteante céu de Brasília. Os shows ocorrem das 16h10 às 20h30.

O palco foi montado ao lado do lago do parque e tem total acessibilidade. O acesso a banheiros adaptados, as rampas, a audio-descrição e os intérpretes de libras possibilitam maior diversidade para o público. Os visitantes poderão chegar de bicicleta, carro e terão a chance de dar uma volta nos pedalinhos do lago.

A ocupação do espaço público é importante para os criadores do projeto, que querem levar o lazer para as paisagens de Brasília.

Serviço

Pôr do sol no Parque

Sexta (20/9) e sábado (21/9) e dias 5 e 6 de outubro, no Lago do Parque da Cidade, das 16h10 às 20h30.