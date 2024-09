Projeto Rua Galeria promove arte a céu aberto em São Sebastião

A cidade de São Sebastião recebe a inauguração do projeto Rua Galeria neste sábado (21/9). A ação de 16 artistas da região promoveu um trabalho conjunto em uma galeria de arte urbana com a pintura de um muro de 120m de extensão. Todas as pinturas possuem acessibilidade por meio de um QR Code com acesso a recurso de audio-descrição.

Realizado pelo Instituto Metamorfose em parceria com o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF), o mês de junho foi dedicado à pintura do muro no beco de São Sebastião. As obras produzidas retratam temas de conscientização social e comunitária, como o recolhimento de lixo e o funcionamento de serviços públicos.

O projeto foi criado com o intuito de promover melhorias no ambiente de convívio dos moradores da região. A revitalização do beco surgiu após uma série de pedidos da própria comunidade por um ambiente agradável. Debates sobre questões políticas que afetam a população da cidade são estimulados no projeto.





Serviço

Inauguração do Rua Galeria

No sábado (21/9), a partir das 16h, na Rua 30, Setor Tradicional (São Sebastião). Entrada gratuita