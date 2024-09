8 novelas nacionais que até hoje que nunca foram reprisadas pelo SBT

O SBT atualmente vivencia uma situação de crise e desgaste no formato infanto-juvenil incluído em suas novelas originais. Apesar da queda drástica na audiência com o passar dos anos, a emissora já vivenciou uma época de ouro também com produções voltadas para o público adulto.

Mesmo com o saldo de êxito positivo com as tramas clichês que giram em torno do casal principal que lutam para ficar juntos e são atrapalhados pelos vilões, a emissora de Silvio Santos (1930-2024) coleciona obras que prefere cair no esquecimento, ocasionada pelo fracasso em audiência, rejeição do público e da crítica especializada.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu oito novelas produzidas pelo SBT ao longo das décadas de 2000 a 2010, e que não foram reapresentadas pelo canal da Anhanguera até hoje. Confira abaixo:

O Direito de Nascer

A novela, escrita por Aziz Bajur, e que estrearia originalmente em 1997, foi exibida entre maio e outubro de 2001, em 116 capítulos. Protagonizado por Guilhermina Guinle e João Vitti, a trama obteve bons índices de audiência, mas até hoje não foi reapresentada pelo canal. Apesar disto, já foi veiculada pela Fox Life Brasil, em 2015, e TV Aparecida, em 2018.

‘O Direito de Nascer’ (Foto: Reprodução/SBT)

Amor e Ódio

A novela de Henrique Zambelli, baseada na mexicana A Dona (1995), foi protagonizada por Suzy Rêgo e Daniel Boaventura, tendo sido transmitida entre dezembro de 2001 e abril de 2002, em 110 capítulos. Apesar da boa audiência, a obra também nunca foi reprisada, apesar de ter sido cotada em 2007, mas foi descartada pelo SBT sem motivo específico.