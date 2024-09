Fat Joe lança 'Paradise', novo single com Anitta e DJ Khaled

O lançamento da música Paradise, do Fat Joe ecom participação de Anitta e DJ Khaled, encerra os 14 anos de hiato do rapper. A apresentação dos três no último Video Music Awards (VMA), da MTV, marcou o retorno do rapper nova-iorquino à indústria musical e deixou fãs na expectativa pelo próximo álbum.



A faixa conta com o sample de Spring love, um clássico da modalidade freestyle, de Stevie B. Nativo no Bronx, bairro de Nova York, Joe criou suas referências musicais e se tornou um dos maiores nomes do hip hop dos anos 2000. O clipe gravado na Dyckson Street homenageia a história do rapper e a relação dele com Nova York.

Paradise se junta a Outta control como principais singles para o próximo álbum solo de Fat Joe, ambas com mais de 2 milhões visualizações no Youtube. Os projetos de Joe não se estendem só à música: ele vai lançar 30 episódios do seu novo talk show, Fat Joe Talks, no qual entrevistará personalidades da mídia.

