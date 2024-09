Centro de Convenções Ulysses recebe show infantil do Gato Galactico

O espetáculo infantil Gato Galactico em aventura prismágica chega ao Centro de Convenções Ulysses neste domingo (29/9), às 16h. Os ingressos, que custam a partir de R$50, estão disponíveis para compra no site Ingresso Digital.

A produção, que mescla música, imaginação e fantasia, traz os personagens Roni, Luna, Mimi, Astro e o vilão Gato Lunático em uma saga com o Lápis Prismágico. A apresentação terá na trilha sonora sucessos do Gato Galactico como Mansão miau, Universo criança e Férias do meu coração.

Além do show, a criançada poderá tirar foto com os personagens. Escrito e dirigido por Ronaldo Souza, o espetáculo se baseia no Gato Galctico, fenômeno do Youtube com mais de 17 milhões de inscritos e 5 bilhões de visualizações na plataforma digital.

