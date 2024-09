Segunda temporada de "The last of us" ganha trailer; estreia será em 2025

A segunda temporada da série The last of us teve trailer divulgado nesta quinta-feira (26/9). Os novos episódios, que são uma adaptação do segundo jogo da franquia de videogame de mesmo nome, estão previstos para estrear no primeiro semestre de 2025 no streaming Max.

No material compartilhado, Pedro Pascal e Bella Ramsey retornam aos papéis de protagonistas, e Kaitlyn Dever é introduzida como Abby, a grande antagonista do novo enredo. Outra novidade no elenco são os atores Young Mazino, Catherine O’Hara e Isabela Merced.

A história da produção se passa cinco anos após os eventos da primeira temporada. Enquanto Ellie busca vingança, a soldada Abby se envolve em um conflito entre uma milícia e um culto.