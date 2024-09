Mestre Zé do Pife participa de evento na Casa de Cultura Martinha do Coco

O pernambucano Mestre Zé do Pife, que iniciou dezenas de tocadores brincantes no DF, participará de uma roda de prosa e de um pocket show na Casa de Cultura Martinha do Coco, na Quadra 28 do Paranoá, neste domingo (29/9), às 16h. O evento gratuito contará também com a Mestra Martinha do Coco.

A discussão irá abordar a importância da valorização dos mestres da cultura popular e a continuidade das tradições orais entre as novas gerações. Durante a conversa, serão sorteados exemplares do livro O tocador e o tempo - uma homenagem ao Mestre Zé do Pife. O evento é promovido pelo grupo Pitoco de Bambu, formado por Caroline Moreira, Davi Mello, Natália Honorato e Raíssa Oliveira, aprendizes de Seu Zé .

Durante os 40 anos em que viveu na capital federal, Zé do Pife foi responsável pela difusão do pífano, flauta tradicional feita de bambu, e das chamadas bandas cabaçais. Também ajudou a propagar a cultura popular em Brasília.