Ingressos para show de Linkin Park em São Paulo esgotam em minutos

Os fãs brasileiros da banda Linkin Park esgotaram os ingressos para o show que ocorrerá em São Paulo em minutos. As vendas gerais foram abertas às 10h desta segunda-feira (30/9), no site da Ticketmaster, e os ingressos acabaram em pouco tempo.

Leia também: Hybrid Theory fala sobre turnê no Brasil e retorno do Linkin Park

O show está marcado para 15 de novembro deste ano, no Allianz Parque. A pré-venda para os clientes do banco Santander começou na última quinta-feira (26/9). Os preços variavam de R$ 890 a R$ 480 a inteira.

No início deste mês, a banda anunciou a nova vocalista do grupo, Emily Armstrong. A mudança ocorre sete anos após a morte de Chester Bennington, que era o vocalista principal. Além da cantora, o Linkin Park agora conta com um novo baterista, Colin Brittain.

Leia também: Qual o argumento de Mike Shinoda sobre nova formação do Linkin Park

O Linkin Park foi criado no final dos anos 1990 e coleciona sucessos, entre eles: Numb, In the end, Crawling, Leave out all the rest, Somewhere I belong e New divide. A banda lançará um novo álbum, intitulado From Zero, que contará com 11 faixas inéditas.