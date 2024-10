"Garota do Momento": detalhes do personagem de Eduardo Sterblitch - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Eduardo Sterblitch integrará o elenco de Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo, que substituirá No Rancho Fundo, e estreia em novembro. Na trama assinada por Alessandra Poggi, ele viverá o dono de um canal de TV.

Segundo informações do jornal O Globo, o papel se chamará Alfredo, e além de empresário, é comandante do programa de auditório chamado ‘Alfredo Honório Show’, um formato de sucesso de sua pequena emissora. Ele será casado com Teresa (Maria Eduarda de Carvalho), e pais de Eugênia (Klara Castanho).

Curiosamente, Eduardo Sterblitch emplacará seu segundo trabalho em folhetins na carreira – visto que ele atuou no remake de Éramos Seis (2019), também na faixa das seis. Ao longo deste ano, ele também pôde ter sido visto na segunda temporada de Os Outros, série do Globoplay.

Garota do Momento será estrelada por Duda Santos, intérprete de Beatriz. A jovem foi criada pela avó, Carmen (Solange Couto), em um orfanato em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, depois que a mãe dela, Clarice (Carol Castro), desapareceu, e construirá uma saga em busca da identidade de sua figura materna.