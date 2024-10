"O maior desafio da minha carreira", afirma Gabriel Leone, sobre Senna

Acabou o mistério. A Netflix divulgou as primeiras imagens dos principais personagens de Senna e anunciou a data da estreia mundial da superprodução: 29 de novembro. Ao longo de seis episódios, a minissérie vai mostrar, pela primeira vez na ficção, a trajetória do mito Ayrton Senna, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais do início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1 ao trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino, há 30 anos.

Em conversa com ao Correio, o ator — que tinha menos de 1 ano de idade quando o piloto morreu, em 1994, — falou sobre o desafio — "o maior da minha carreira" — de dar vida ao icônico campeão brasileiro da F1. Ele contou que foi um processo de imersão intenso e subjetivo, que envolveu oito meses de trabalho longe de casa, boa parte fora do Brasil, incluindo períodos na Argentina. "O projeto foi grandioso em escala e importância. Ayrton Senna é uma figura que as pessoas têm clara na memória, um exemplo e uma referência de admiração", afirmou Leone.

Revelado para o audiovisual em 2013, ao interpretar um bad boy em Malhação, o jovem astro teve uma ascensão rápida na televisão, logo alçado ao protagonismo nas novelas Verdades secretas (2015) e Velho Chico (2015) e nas minisséries Os dias eram assim (2017) e Onde nascem os fortes (2018). No streaming, teve robusta projeção como o personagem biográfico que batizou a trilogia Dom (2021/24), série original da Prime Video. Leone destaca que, como ator, o que mais o motiva são esses processos que realmente o desafiam a sair da zona de conforto e a construir personagens que sejam verdadeiramente distintos entre si. "Como ator, meu objetivo é criar uma identificação e uma imersão genuína para o espectador", reforçou o rapaz.









Destaque internacional

Mas foi o cinema que levou Gabriel ao seleto rol de artistas brasileiros com destaque internacional: após gravar em Brasília cenas emblemáticas do filme Eduardo & Mônica (2021), o carioca de 31 anos atuou na coprodução ítalo-brasileira Duetto (de 2022, que tinha no elenco o galã Michelle Morrone da trilogia 365 dias) e na hollywoodiana Ferrari — em que, ao lado de Patrick Dempsey e Penelope Cruz, deu vida a outro astro da F1: o anglo-espanhol Alfonso de Portago, que também perdeu a vida em um acidente automobilístico.

Recentemente, Gabriel Leone foi nomeado embaixador do Le Flâneur 020, nova fragrância masculina da marca de perfumes O.U.i Paris, e participou das filmagens da campanha publicitária na capital francesa, coincidentemente, à beira do Rio Sena — homônimo ao seu mais novo papel. Questionado sobre seu lugar favorito na Cidade Luz, Gabriel assinala o Museu do Louvre, mas, independentemente de atração turística, declara que o que o encanta é simplesmente caminhar por Paris. "Andar de um ponto turístico a outro, como a Champs-Élysées e o Arco do Triunfo, explorar as ruelas, os restaurantes e bistrôs, e passear à beira do Sena — tudo isso faz parte do meu programa favorito. Para mim, caminhar por Paris é mais do que um lugar específico; é uma experiência completa e prazerosa", finalizou.