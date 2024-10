Circo Teatro Atitude leva arte circense para as periferias do DF

Os irmãos Ankomárcio e Ruiberdan Saúde celebram os 24 anos de trajetória do Circo Teatro Atitude com a turnê Caravana Antes Artes do que Nunca, com participação especial do palhaço Espiga de Milho. As apresentações circenses passarão em quatro regiões administrativas do Distrito Federal nos meses de outubro e setembro. A viagem começa neste sábado (5/10) com o espetáculo O Grande Circo dos irmãos Saúde na Praça da Vila Cauhy, seguida por apresentações em Riacho Fundo I, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e São Sebastião.

As apresentações gratuitas abordam a convivência e a relação entre os irmãos por meio de artes circenses como malabarismo, música, mágica e humor. A iniciativa leva a dupla de volta para a Vila Cauí, onde realizaram uma campanha de de arrecadação de brinquedos para a comunidade. “Voltar à Vila significa voltar à nossa própria infância, onde convivemos muito quando o lugar ainda era uma invasão. Hoje o local passa por muita dificuldade e nós queremos levar sorrisos para as crianças”, diz Ankomárcio sobre as apresentações que comemoraram o mês da criança.

A dupla acredita na arte como ferramenta de união e democratização, que pode transformar o mundo em um lugar melhor. Ankomárcio destaca que ele e o irmão foram criados em regiões administrativas, onde notaram a falta de teatros, cinemas e estruturas feitas para manifestações artísticas. “Os artistas de rua são os grandes responsáveis por levar cultura para as regiões”, reflete. Ao ver a comunidade reunida no respeitável público dos espetáculos, os irmãos comemoram que os moradores enxergam a cidade para além da construção.

A dinâmica familiar é explorada com bastante humor e metáforas. “A vida é um eterno malabarismo de problemas e mágicas como soluções”, explica o artista. Os palhaços abordam o equilíbrio entre dias bons e ruins na simbologia da arte circense, criada para trazer um momento de alegria em meio a dificuldades. Fatores sociais são irrelevantes quando se trata de ver o circo na cidade, opina Ankomárcio.

Em 24 anos de carreira artística no Brasil, o maior desafio para Ankomárcio é sempre levar a arte para as periferias. A falta de políticas públicas e estruturas adequadas é uma realidade para os agentes culturais periféricos. A burocracia de editais culturais varia de região para região, e os irmãos tentam sempre acompanhá-las.







Os irmãos esperam levar risadas e reflexões por onde passarem, pois todos um dia já pensaram em fugir com o circo. Ankomárcio deseja que o público saia do espetáculo com um sorriso no rosto e também se sentindo espetacular: “Que riam como crianças e relembre as coisas simples da vida - as que mais devemos dar valor.”

Confira a programação completa:

5/10 - 11h - Praça Vila Cauhy

6/10 - 11h - Praça da Administração Riacho Fundo

13/10 - Praça do Núcleo Bandeirante

27/10 - Praça do Bosque Candangolândia

12/11 - Escola São Sebastião

14/11 - Escola Candangolândia

19/11 - Escola São Sebastião

Serviço:

Abertura da Caravana Antes Artes do que Nunca

Neste sábado (5/10), a partir das 11h, na Praça da Vila Cauhy. Entrada gratuita e livre para todos os públicos.