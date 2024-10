Programa do Discovery mistura gastronomia com Harry Potter

O canal Discovery Home & Health receberá o universo de Harry Potter em um programa de doces. Harry Potter: Bruxos da confeitaria será lançado no dia 14 de novembro no streaming Max e no dia 18, às 22h15, no canal. Será exibido um episódio diferente por semana.

Apresentado pelos irmãos James e Oliver Phelps, que interpretaram os personagens Fred e George Weasley na saga, o programa será ambientado nos cenários reais onde a jornada de Harry Potter ganhou vida, como o Salão Principal, o Banco Gringotes, a Floresta Proibida e a Plataforma 9 ¾. Os renomados chefs de cozinha Carla Hall e Jozef Youssef, acompanhados dos apresentadores, serão os jurados. Os atores Warwick Davis, Evanna Lynch e Bonnie Wright, que também estiveram nos filmes, farão uma participação.

Divididos em equipes, a cada semana os competidores irão criar receitas inspiradas em momentos e temas do mundo dos bruxos. Além de sabor, os participantes precisarão acrescentar elementos mágicos em seus trabalhos. A equipe vencedora receberá o troféu Wizards of Baking Cup e terá uma participação destaque no novo livro de culinária de Harry Potter.