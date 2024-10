Álbum solo de George Harrison ganha nova versão

Em comemoração ao aniversário de 50 anos de Living in the material world, segundo álbum solo de George Harrison, o disco de 1973 foi remixado. A nova versão do trabalho do artista será lançada no dia 15 de novembro. Por enquanto, a música Give me love (Give me peace on Earth) (Take 18), que ganhou uma versão acústica, é a única que está disponível.

Com letras que destacam temas espirituais, o álbum, com um som mais rico e dinâmico, traz um lado fluído, sensível e íntimo do músico. Além do formato digital, o disco terá uma versão física que inclui o recém-mixado Living in the material world, um disco bônus com 12 versões inéditas de cada faixa do álbum principal e a gravação inédita do single Sunshine life for me (Sail away Raymond), com Robbie Robertson, Levon Helm, Garth Hudson, Rick Danko e Ringo Starr.

Além de cantor e guitarrista da renomada banda The Beatles, George Harrison compôs sucessos do grupo como Something, Within you without you e Here comes the sun. O artista também ajudou a ampliar o horizonte musical do próprio conjunto e do público ao incorporar instrumentos indianos em algumas canções.