Linkin Park anuncia show extra no Brasil; confira quando e onde

A banda estadunidense Linkin Park anunciou nesta, segunda-feira (30/9), que fará um show extra no Brasil, marcado para 16 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A banda também se apresentará em 15 de novembro, no mesmo local.

O show extra vem após a venda geral de ingressos para o dia 15 esgotarem em 30 minutos.

A pré-venda exclusiva para clientes Santander Select começa nesta terça-feira (1º/10). Os demais clientes do banco poderão comprar ingressos no dia seguinte (2/10). A venda geral será aberta na quinta-feira (3/10).

Os ingressos vão estar disponíveis a partir das 10h pelo site oficial da Ticket Master ou a partir das 11h na bilheteria oficial, sem taxa de serviço, na Av. Ibirapuera, 3103 — Indianópolis (SP).

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 240.

Confira os valores dos ingressos, de acordo com o mapa de lugares:

Confira o mapa de lugares e os valores (foto: Reprodução/Ticketmaster)

Nova formação

Em setembro, o Linkin Park anunciou a nova formação da banda, com Emily Armstrong nos vocais e Colin Brittain na bateria. O novo disco da banda, From zero, já teve participação da dupla, inclusive.

Este será o primeiro álbum em sete anos do grupo, que após a morte do vocalista Chester Benninton, interrompeu os trabalhos.

From zero, que chega às plataformas dia 15 de novembro pela Warner Records, terá uma turnê. Além do Brasil, o Linkin Park passará por Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Seul, Londres e outras cidades.

O álbum conta com 11 faixas, como The emptiness machine, Cut the bridge, Heavy is the crown, Over each other, Casualty, Overflow, Two faced. Stained, IGYEIH, Good things go e, claro, From zero, nome do álbum.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca