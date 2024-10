Lady Gaga lança álbum surpresa homenageando personagem da DC

Arthur Monteiro*

Lady Gaga lançou novo álbum no dia 27 de setembro sem nenhuma divulgação. Harlequin é o nome do projeto que homenageia a personagem Arlequina, protagonizada por Gaga nesta última produção cinematográfica. O primeiro disco de jazz da cantora após a morte do amigo Tony Bennett conta a história do amor caótico e irremediável entre Coringa e Arlequina. A versão física do já está disponível para pré-venda na UMusic Store.

O casal de vilões mais famoso da produtora DC extrapolou o nicho dos quadrinhos, a ponto de atualmente os dois serem um símbolo iconoclasta da cultura pop. A simbiose tóxica e colorida deste relacionamento junto ao contexto nova-iorquino do filme Coringa: Folia a Dois (Joker: Folie à Deux) deu a Gaga o combo perfeito para o álbum. O caos da metrópole americana ganha ritmo através do blues e do jazz, paralela a trilha sonora do musical Harlequin traz outra perspectiva a narrativa, como o lado B de um disco.

As faixas Happy Mistake e Folie À Deux trazem a agitação da personagem e refletem sobre a luta feminina, senso de identidade e a linha tênue entre a loucura e a paixão. Assinado por Gaga e Michael Polanski, o álbum também traz músicas introspectivas como “Gonna Build A Mountain” e “That's Life”, mostrando a resiliência, a ambição e a capacidade de Harley de se reinventar. Close To You oferece um momento de reflexão em meio aos altos e baixos emocionais do álbum.

Dentre as buscas experimentais de Gaga, Harlequin talvez seja o lançamento em que a cantora usou suas referências da Julliard School de forma mais ousada. O pseudônimo adotado a permitiu mostrar com profundidade a controvérsia, a força e a melancolia de uma personagem complexa para além do arquétipo. Um álbum que lembra uma época onde músicos, cantores criavam os discos que queriam fazer.