Trailer do filme "Ainda estou aqui" é lançado

O premiado longa Ainda estou aqui teve trailer inédito divulgado nesta quinta-feira (3/10). Dirigido por Walter Salles, a produção protagonizada por Fernanda Torres e Selton Mello estreia nos cinemas brasileiros no dia 7 de novembro.

Indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na disputa pelo Oscar 2025 na categoria de melhor filme internacional, Ainda estou aqui foi exibido pela primeira vez no Festival de Veneza, onde recebeu o prêmio de melhor roteiro. Até o momento, o longa já foi selecionado para mais de 10 festivais internacionais.

Baseado no livro de mesmo nome do autor Marcelo Rubens Paiva sobre sua própria família, o enredo se passa no ínicio dos anos 1970, quando a ditadura militar no Brasil é endurecida. Após o marido de Eunice ser levado por militares e desaparecer, ela é obrigada a se reinventar e traçar um novo?futuro?para si e seus filhos.