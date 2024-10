Letuce volta aos palcos para relançar primeiro álbum

Em comemoração aos 15 anos de Plano de fuga pra cima dos outros e de mim, primeiro e mais popular álbum da discografia de Letuce, a dupla irá relançar o disco em vinil. Além das músicas originais, será incluída no LP a faixa bônus Baliza, gravada em 2010.

O relançamento conta com também uma conversa entre os dois musicistas sobre os bastidores do álbum. O vinil começará a ser comercializado nas próximas semanas, antes dos shows de lançamento em São Paulo e no Rio de Janeiro, que ocorrerão no final do ano. Em hiato há oito anos, Letuce irá se apresentar pela primeira vez desde 2016.

Além de Plano de fuga pra cima dos outros e de mim, o conjunto, formado por Letrux e Lucas Vasconcellos, lançou, ao longo da carreira, os álbuns Manja perene e Estilhaça. A dupla participou também dos projetos Oi Novo Som, Música de Bolso e Som Brasil.