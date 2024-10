Disney+ lança trailer de novo documentário sobre Elton John

O streaming Disney+ divulgou o trailer do documentário original Elton John: Never too late. Com imagens de shows icônicos, o material apresenta reflexões feitas pelo cantor sobre sua jornada no meio musical e vida pessoal. A produção estreia no dia 13 de dezembro na plataforma digital.

Elton John: Never too late aborda os 50 anos de carreira do artista britânico de uma maneira íntima e emotiva. Enquanto se prepara para seu último show na América do Norte, Elton volta no tempo para contar os altos e baixos do início de sua vida como músico e como ele superou as adversidades, abuso e vício.

Dirigido por R.J. Cutler e David Furnish, que também atuam como produtores, o documentário contará com uma nova canção original de Elton John. Além da nova produção, o streaming conta com o registro do show realizado em novembro de 2022, no Dodger Stadium, pelo cantor.