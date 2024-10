Encontros históricos recebe show de Toquinho e Demônios da Garoa

Arthur Monteiro*







A série de shows "Encontros Históricos" é uma iniciativa da Brasil Jazz Sinfônica em colaboração com o grupo São Paulo Big Band. O objetivo do projeto é reunir dois artistas e mesclar seus repertórios com uma grande orquestra de instrumentistas. O encontro deste sábado (5/10) contará com a participação da banda Demônios da Garoa e do cantor e arranjador Toquinho, na Sala São Paulo. Os ingressos para o espetáculo já estão esgotados, mas esse show imperdível será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do evento.

Leia também- Lady Gaga lança álbum surpresa homenageando personagem da DC

Os vinte músicos que compõem a formação do evento apresentarão uma fusão dos repertórios dos dois artistas, que juntos acumularam mais de quinhentas músicas lançadas. Em entrevista ao Correio, Toquinho compartilha um pouco sobre sua carreira e o processo de preparação para a apresentação: “Estou habituado a realizar shows com orquestras sinfônicas. Esta banda é excepcional, com músicos talentosos e arranjadores de alto nível. Tenho um grande prazer em tocar, seja sozinho com meu violão ou ao lado de outras pessoas, seja em uma orquestra sinfônica ou em uma banda maravilhosa como esta.”

Leia também-Leandro Hassum comemora o nascimento da neta Aurora

A quinta edição do projeto já promoveu combinações memoráveis, como as parcerias entre Alcione e Martinho da Vila, Daniela Mercury e Maria Gadú, Gilberto Gil com Aldo Brizzi, Céu e Vanessa da Mata, além de Tulipa Ruiz e Liniker. Toquinho, um dos cânones da música popular brasileira, desenvolveu uma amizade valiosa com o poeta Vinicius de Moraes, colaborando em diversos trabalhos. “Imagine a experiência que adquiri com esse poeta, os valores musicais que ele me transmitiu. A habilidade de encaixar a palavra certa na melodia correta. Ninguém faz isso como Vinicius, nem mesmo outros gigantes como Chico, Caetano ou Gil. Aprendi muito com ele; nós nos complementamos, eu trouxe a vitalidade que ele já não tinha tanto, e ele me ofereceu sua experiência de vida e sabedoria poética.”





O compositor de Aquarela reflete sobre a importância do humor e da complexidade sonora e lírica necessárias para dialogar ao mesmo tempo com público adulto e infantil: “Antes de mais nada, é uma diversão que tem conteúdo, em que o pai se interesse pela canção, o pai possa explicar pro filho alguma coisa que ele não entendeu. Então todas as canções que eu fiz foram canções divertidas, com humor, mas, ao mesmo tempo, com conteúdo sempre especial para o público infantil com uma coisa a mais que ele possa raciocinar, que ele possa digerir de uma forma mais construtiva. Não blá blá blá de refrãozinho e acabou, eu nunca fiz isso”.

Leia também- Ashnikko anuncia a cantora Mia Badgyal para abertura de show no Brasil.

Os Demônios da Garoa, recordista como o grupo musical mais antigo da América Latina, é respeitado até os dias de hoje, mesmo que já não tenha nenhum integrante original. Os sambas produzidos pelo grupo com parceria do compositor Adoniran Barbosa fazem parte do imaginário popular dos brasileiros. “Eu conheci, sim, os os integrantes originais do grupo. Eram da minha época, passei minha infância ouvindo eles cantarem e tocarem. Conheci depois também começando a trabalhar com eles. Então, é prazer enorme trabalhar com esse grupo pelo qual eu tenho carinho muito grande” diz Toquinho.





“Eu gosto de me divertir com a música, e ao mesmo tempo entendo que diversão é uma coisa séria. Vejo que só assim vale a pena, senão a coisa pode ficar sisuda, amarga, triste demais.Eu eu gosto da vida e tudo com que me relaciono é uma ideia para uma canção. Eu gosto de retratar a minha periferia. Acredito que foi McLuhan que disse “artista é a antena da raça”, ressalta Toquinho ao Correio sobre o ofício de artista.

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco.