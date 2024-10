Internada, esposa de Rodrigo Faro diz que está com nódulo e aguarda biópsia

Rodrigo Faro e sua companheira, Vera Viel foram às redes sociais na noite deste sábado (4/10) para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde da modelo e apresentadora. No vídeo que já bateu mais de 10 milhões de visualizações nas redes sociais, o casal conta sobre a descoberta recente de um nódulo na perna esquerda de Vera.

Vera Viel conta que há cerca de 2 semanas sentiu um nódulo na coxa esquerda e logo correu para fazer exames, foi para o hospital e os médicos decidiram fazer uma biópsia. O casal disse que está orando para que seja um nódulo benigno.

Rodrigo Faro conta que continua trabalhando e cuidando da casa na ausência de sua esposa que segue internada para fazer um pet scan, exame de diagnóstico por imagem capaz de detectar tumores em todos os lugares do corpo, e que seguem no aguardo do resultado da biópsia e de uma possível cirurgia para a retirada do nódulo. “Tá tudo bem, eu continuo gravando, trabalhando, ficando com ela e cuidando da casa enquanto ela está ausente, mas se Deus quiser, já deu tudo certo”, disse o apresentador.

Rodrigo Faro explicou ainda que os dois resolveram contar sobre o diagnóstico, mesmo sem os resultados dos exames, pois todos costumam acompanhar sua vida e família e torcem por eles. Rodrigo pede orações pela sua família, principalmente por sua mulher e fala que com certeza isso tudo será um lindo testemunho no final.