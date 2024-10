P. Diddy: mãe do rapper diz que filho não é um monstro

Jordan Strauss/Invision/Associated Press Diddy

Janice Combs, mãe de Sean Combs, também conhecido como Diddy, quebrou o silêncio pela primeira vez sobre a grande polêmica envolvendo o rapper, que está preso, acusado de uma série de crimes que envolvem violência e exploração sexual, tráfico humano, sexual e de drogas.

Por meio de uma declaração feita através de sua advogada, Natalie Figger, ao Local 10 News, a matriarca entrou em defesa do filho, e afirmou que ele não é um "monstro" conforme vêm sendo noticiado.

Além disto, a mãe de Diddy acredita que ele tenha sido julgado por uma "narrativa criada a partir de mentiras", e que ele é alvo de "linchamento público". Todavia, a mesma lamentou que Diddy não teve a oportunidade de provar sua inocência.

Janice Combs ainda reagiu acerca do o vídeo no qual o filho aparece agredindo a ex-namorada, Cassie Ventura, em meados de 2016, e que voltou a repercutir em meio as graves acusações feitas contra ele. "Às vezes, a verdade e a mentira ficam tão intimamente interligadas que se torna assustador admitir uma parte da história, especialmente quando essa verdade está fora", disse ela.

