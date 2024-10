Projeto incentiva artistas independentes a gravarem música autoral

O projeto Elo Feat dos Sonhos está com as inscrições abertas até o dia 18 de outubro no site do evento. A iniciativa permitirá que 10 participantes, selecionados por meio de um edital público, gravem uma música autoral e vídeo com artistas brasileiros renomados como Daniela Mercury, Péricles, Gaby Amarantos e Bois Caprichoso e Garantido.

Serão admitidos apenas artistas solo, que poderão submeter apenas uma música autoral dentro dos ritmos regionais contemplados no projeto. Além disso, é necessário que o participante já possua pelo menos cinco composições lançadas em plataformas digitais, além de ter realizado ao menos cinco apresentações públicas nos últimos 12 meses.

O resultado será divulgado até o dia 15 de dezembro nos canais oficiais do Elo Feat dos Sonhos, enquanto as gravações ocorrerão entre dezembro deste ano e fevereiro de 2025. Os lançamentos das músicas serão realizados a partir do mês de fevereiro. Os selecionados também receberão um prêmio de R$10 mil.