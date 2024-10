Bruno Mars revela que está solteiro durante show no Brasil: "Facinho"

Bruno Mars revelou que está solteiro durante um show realizado no fim de semana, em São Paulo. Na apresentação, Bruninho disse que está "facinho". O cantor namorava com a modelo Jessica Caban há 13 anos.

Leia também: Rita Lee e Roberto de Carvalho vencem Prêmio UBC e serão homenageados

Especulações do fim do relacionamento já haviam saído na mídia internacional. O jornal britânico The Sun chegou a afirmar, em janeiro, que o namoro do casal estava "em ruínas", e que os dois teriam passado as festas de fim de ano separados.

Comemoração de aniversário

Mais brasileiro do que nunca, Bruno Mars foi visto cantando Parabéns pra você em um bar de São Paulo, na noite desta segunda-feira (7/10). Bruninho completa 39 anos nesta terça (8), e já havia dito que iria celebrar em um show que tem marcado na capital paulista nesta noite.

Leia também: Bruno Mars comemora aniversário em bar de São Paulo

No vídeo publicado nas redes sociais, o cantor aparece usando um boné do Brasil, sorrindo e cercado de sua banda.

Confira o momento:

Shows no Brasil

Bruno Mars tem 14 shows marcados no Brasil. Além de São Paulo, o cantor passará pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Ele já fez três apresentações e visitou um bar na Vila Madalena, onde comeu coxinha e bebeu cachaça.