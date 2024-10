Baterista Horacio "El Negro" se apresenta no Teatro dos Bancários

A Harmonia Musical vai trazer para o Teatro dos Bancários o Workshow com Horacio "El Negro" Hernandez na segunda-feira (14/10). Os amantes da música terão a oportunidade de participar de uma imersão que combina técnica e musicalidade em um espetáculo cheio de energia com o baterista cubano. O show de abertura traz Marcão Brito e MCJazz como artistas convidados.

No evento, Hernandez vai apresentar ao público uma performance que mescla ritmos latinos, jazz e rock, em uma experiência sensorial intensa. “O workshow é uma oportunidade única tanto para músicos quanto para amantes da boa música que desejam conhecer mais sobre a arte da percussão”, explica Marcão Britto, um dos pioneiros da bateria em Brasília.

O Workshow Internacional com Horacio "El Negro" Hernandez tem meia entrada solidária. O ingresso já está disponível para retirada no Sympla e na loja Harmonia Musical, na 504 Norte. O valor é R$ 30 mais um quilo de alimento não perecível, que será doado a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Serviço

Workshow Internacional com Horacio "El Negro" Hernandez

Na segunda-feira (14/10), às 19h, no Teatro dos Bancários (EQS 314/315 Bloco A – Asa Sul) . Ingressos no valor de R$ 30 mais 1kg de alimento não perecível + taxa do Sympla. Vendas presencialmente na loja Harmonia Musical (SEPN 504 BL C - Asa Norte). Classificação indicativa: 16 anos.