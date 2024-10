"Call of Duty, Black Ops 6": Anderson Silva ganha massagem em vídeo promocional

Um vídeo promocional de Call of Duty, lançado nesta terça-feira (8/10), trouxe o lutador de UFC Anderson Silva, um dos principais atletas e personalidades brasileiras, que se junta à campanha global The Replacer.

A campanha The Replacer surgiu com o título Call of Duty: Black Ops II e rapidamente se tornou uma das mais reconhecidas pela comunidade. Seu conceito bem-humorado é que o “The Replacer” interpretado por Peter Stormare de Prison Break e John Wick: Um Novo Dia para Morrer, substitua as pessoas em suas diversas atividades do dia-a-dia para que elas possam desfrutar de um novo capítulo da franquia, o ator já substitui o Papa por um dia de folga, o jogador de futebol americano, Kyler Murray e até o cantor The Weeknd. “The Replacer” foi tão abraçado pelos jogadores que ele se tornou um personagem jogável em Call of Duty: Black Ops 4.

Anderson Silva é um ex-lutador profissional de MMA e foi campeão na categoria peso-médio no UFC. Durante sua trajetória no UFC, o atleta brasileiro, considerado um dos principais nomes do esporte, alcançou 34 vitórias e 10 defesas de cinturão.“Eu sou um grande fã da franquia Call of Duty, então você pode imaginar o quão animado eu fiquei em participar da campanha global de lançamento de Call of Duty: Black Ops 6”, diz Anderson Silva. “Gravar com Peter Stormare foi incrível, mesmo que ele tenha tentado realinhar meus chakras de uma maneira tão diferente! Espero que o público goste desta campanha e consiga encontrar os seus substitutos para curtirem Black Ops 6 em paz”, afirmou.

Para Rodrigo Pérez, porta-voz da Activision e diretor de Call of Duty para a América Latina, “Anderson Silva é lendário, mas além do seu recorde imbatível na história do UFC, sua humildade, senso de humor e química cômica com o ‘The Replacer’ tornaram essa peça em uma oportunidade verdadeiramente única para celebrar o lançamento de Black Ops 6 com a comunidade brasileira”.

Call of Duty: Black Ops 6 será lançado em 25 de outubro de 2024 para PC, Xbox Series X|S e Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5.